National Geographic People 04:00 bis 04:45 Dokumentation Monstersuche mit Richard Terry Big Foot in Brasilien USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Seit Jahrhunderten erzählen sich die Bewohner des Amazonasgebietes Geschichten über eine Kreatur, die sie Mapinguari nennen. Sie beschreiben sie als großes zottiges Tier, das ohne große Vorwarnung jeden angreift und dabei ohrenbetäubend laute Schreie ausstößt. Im größten Regenwaldgebiet der Erde werden ständig neue Tierarten entdeckt. Und nachdem Abenteurer und Filmemacher Richard Terry die Geschichten von Einheimischen gehört hat, die angeblich dem unheimlichen Mapinguari von Angesicht zu Angesicht gegenübergestanden haben, versucht er zu klären, ob dieses Tier mehr als ein Mythos ist. Während die Eingeborenen von einem Ungeheuer sprechen, hält es die Wissenschaft durchaus für möglich, dass es sich bei dem Mapinguari um ein seltenes Riesenfaultier handelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Man vs. Monster

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 452 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 257 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 182 Min. Deadly Cargo

Thriller

Tele 5 03:20 bis 05:00

Seit 72 Min.