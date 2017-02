National Geographic People 15:50 bis 16:40 Dokumentation Unterwegs in China Der Drei-Schluchten-Damm GB 2007 Dolby 16:9 HDTV Merken Kurz vor der endgültigen Fertigstellung des Drei-Schluchten-Damms in der chinesischen Provinz Hubei reisen Peter und Jeff Hutchens am Ufer des Yangtse entlang, um einen letzten Blick auf eine in Jahrtausenden gewachsene Kulturlandschaft zu werfen. Doch das Land, deren Bevölkerung bis vor wenigen Jahren mit und von den Fluten des längsten Flusses Chinas lebte, hat sich verändert. Gigantische Industrieanlagen, riesige Brücken und Gebäude prägen das Bild. Und zahllose Baukräne zeigen, dass der Bauboom noch lange nicht zu Ende ist. Schließlich erreichen die Hutchens-Brüder die Staumauer. Sie wissen, bei ihrem nächsten Besuch, wird die einmalige Flusslandschaft nicht mehr existieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lost in China