puls 4 04:00 bis 04:40 Krimiserie The Mentalist High School Drama USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Kristina Apgar (Lindy Hayes) Emily Bergl (Ms. Austin) Originaltitel: The Mentalist Regie: Guy Ferland Drehbuch: Bruno Heller, Rebecca Perry Cutter Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12

