In letzter Sekunde rettet SWAT-Team-Cop Jack Traven Insassen eines Fahrstuhls bei einem Bombenattentat. Bombenleger Howard Payne rächt sich, indem er einen Sprengsatz an einem Passagierbus anbringt, der hochgeht, wenn der Bus langsamer als 50 Meilen fährt. Und nur Jck weiß von der tickenden Bombe...