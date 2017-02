puls 4 20:15 bis 22:25 Komödie Männerherzen... und die ganz ganz große Liebe D 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jerome flüchtet vor dem Stress aufs Land zu seinen Eltern. Er mag nicht mehr an die große Liebe glauben, da taucht eine hübsche Reiterin auf. Bruce Berger will seine Karriere neu starten, mit coolerer, jüngerer Musik. Doch sein Manager will davon nichts hören. Bruce gründet kurzerhand sein eigenes Label. Dafür braucht er Hilfe von Niklas, der, von seiner Freundin verlassen, der hübschen Soap-Schauspielerin Maria hinterhertrauert, und dem schüchternen Günther, dessen Beziehung zu Susanne nicht weiter als bis zum Besuch im Zoo kommt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Til Schweiger (Jerome Ades) Christian Ulmen (Günther Stobanski) Justus von Dohnányi (Bruce Berger) Florian David Fitz (Niklas Michalke) Nadja Uhl (Susanne Feldberg) Maxim Mehmet (Philip Henrion) Jana Pallaske (Nina Helmich) Originaltitel: Männerherzen ... und die ganz ganz große Liebe Regie: Simon Verhoeven Drehbuch: Simon Verhoeven Kamera: Jo Heim Musik: Gary Go, Wolfgang Hammerschmid, Simon Verhoeven Altersempfehlung: ab 6