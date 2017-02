puls 4 16:00 bis 17:50 Komödie 17 Again USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In der Abschlussklasse von 1989 war Mike O'Donnell (Zac Efron) der coolste Basketballstar an seiner Schule. 20 Jahre später ist aus ihm ein Loser geworden: Mike (Matthew Perry) lebt von seiner Frau Scarlett (Leslie Mann) getrennt, seine Teenie-Kids verachten ihn. Als er einem Selbstmörder helfen will, verwandelt ihn ein Zeitsprung optisch wieder in einen 17-Jährigen. Kurzum schreibt er sich an der Highschool seiner Kinder ein und erlebt ein blaues Wunder.

Eine 37-jährige Niete ist auch im Körper eines 17-Jährigen immer noch ein Vollidiot, da heutige Kids über 20 Jahre alte Teenmarotten nur lachen können. Das können auch wir über eine schicke Komödie mit einem Schuss Fantasy, in der ein gestraucheltes Leben rührselig wieder ins Lot kommt.

Schauspieler: Zac Efron (Mike O'Donnell (Teen)) Leslie Mann (Scarlett O'Donnell (Adult)) Thomas Lennon (Ned Gold) Matthew Perry (Mike O'Donnell (Adult)) Tyler Steelman (Ned Gold (Teen)) Allison Miller (Scarlett (Teen)) Sterling Knight (Alex O'Donnell) Originaltitel: 17 Again Regie: Burr Steers Drehbuch: Jason Filardi Kamera: Tim Suhrstedt Musik: Rolfe Kent