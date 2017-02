MTV 12:55 bis 13:25 Comedyserie Awkward Folge: 33 Realitäts-Check USA 2013 Merken Jenna trifft sich mit Collin auf einen Kaffee und muss danach ständig an ihn denken. Und daran, was es heißt, einen Freund zu haben und gleichzeitig für jemanden zu schwärmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashley Rickards (Jenna Hamilton) Beau Mirchoff (Matty McKibben) Nikki Deloach (Lacey Hamilton) Jillian Rose Reed (Tamara) Brett Davern (Jake Rosati) Molly Tarlov (Sadie Saxton) Desi Lydic (Valerie Marks) Originaltitel: Awkward Regie: Lauren Iungerich Drehbuch: Erin Ehrlich, Guy Branum Altersempfehlung: ab 12