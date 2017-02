Das Erste 14:10 bis 15:00 Telenovela Rote Rosen Folge: 2367 D 2017 Stereo Untertitel HDTV Neue Folge Live TV Merken Kim will sich ihrem Narben-Problem stellen und willigt ein, Theo für ein Fotoshooting für die Kimonade-Werbung zur Verfügung zu stehen. Und tatsächlich ist nach perfekter Retusche auf den Fotos nichts zu sehen. Kim verdrängt die aufkommende Unsicherheit, muss aber einsehen, dass sie sich etwas vorgemacht hat. Der Schmerz über ihre "Entstellung" trifft sie wieder mit voller Wucht. Gunter passt es gar nicht, dass Mielitzer Sydney heiraten möchte und unterstellt, er hätte es nur auf das Hotel abgesehen. Sydney bittet ihn, sich nicht einzumischen. Merle versetzt es einen Stich, als sie Gunter mit Sandra zusammen sieht. Aber sie gönnt ihm ein neues Glück. Doch Gunter gesteht ihr, dass er für wahre Gefühle noch gar nicht frei ist. Da Hannes? Vermieter Erikas Blumenverkauf nicht duldet, verlegt sie "Röschens Rosen" auf den Salzmarkt. Merle hält das für keine gute Idee, es ist viel zu kalt. Doch Erika will Hannes keine Schwierigkeiten machen. Britta und Carla sind nach ihrem Urlaub noch immer verstimmt und geben schließlich zu, dass sie sich in Florida auf den Geist gegangen sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Laurenz Schlüter, Ralph Bridle Drehbuch: Sonja Szylowicki Kamera: Till Sündermann, Rainer Nolte Musik: Tunepool