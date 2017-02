MDR 07:15 bis 08:05 Telenovela Rote Rosen Folge: 2366 D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Sydney ist zu überrascht, um Mielitzer eine Antwort auf seinen Heiratsantrag zu geben. Merle rät ihr, nichts zu überstürzen, und selbst Mielitzer wird inzwischen klar, dass er wohl übers Ziel hinaus geschossen ist. Johanna ist es gelungen, Torben das Townhouse schmackhaft zu machen, damit sie das Rosenhaus zurückkaufen kann. Doch Carla will nicht ausziehen. Aber beide versichern Johanna, dass sie ein wichtiger Teil der Hausgemeinschaft ist - und bieten ihr an, zumindest ihre Wohnung zurückzukaufen. Thomas und Gunter rätseln, wer Sandras unbekannter dritter Verehrer sein könnte. Konsul Schafberg soll eine jüngere Geliebte haben - Sandra? Kim hat Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass sie nach dem Brandunfall für immer mit einer Narbe gezeichnet ist. Britta kann die Diagnose aber leider nur bestätigen. Kim wird mit der Narbe leben müssen. Theo bringt schlechte Nachrichten in Erikas Blumenladen am Salzmarkt: Hannes hat keine Erlaubnis, seine Werkstatt unter zu vermieten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Laurenz Schlüter, Ralph Bridle Drehbuch: Christiane Deledda Kamera: Till Sündermann, Rainer Nolte Musik: Tunepool

