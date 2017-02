ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 271 D 2006 Stereo Live TV Merken Alexander ist fassungslos und macht Alfons und Werner furchtbare Vorwürfe. Aber er ist auch froh, denn jetzt können Laura und er endlich zusammen sein. Robert will ihn bremsen: Laura liebe Gregor wirklich, und Alexander solle bitte nicht ihr Glück aus egoistischen Motiven zerstören. Doch vergeblich: Alexander und Gregor machen sich gegenseitig klar, dass sie im Kampf um Laura keinen Millimeter zurückweichen werden. Alexander schreibt einen Abschiedsbrief an Werner und Alfons und bittet Laura, in seinen Wagen einzusteigen und mit ihm für immer davonzufahren... Marie erfährt, dass sie mit Alexander jetzt einen Halbbruder hat, und ist ziemlich sauer, weil ihre Eltern ihr das bisher verschwiegen haben. Werner überlegt, wie er verhindern kann, Alexander zu verlieren. Sollte er ihm seine Anteile zurückgeben? Barbara schafft es, ihm diesen Gedanken wieder auszureden. Helen ist sauer, weil sie von Tanja, Mike und Xaver geleimt worden ist. Aber sie kündigt Tanja an, ihr werde das Lachen schon noch vergehen. Gegenüber Mike dagegen ist Helen sehr freundlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Miriam Krause (Helen Marinelli) Florian Böhm (Mike Dreschke) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Christof Arnold (Gregor Bergmeister) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Jürgen Weber, Stefan Jonas Drehbuch: Silke Nikowski