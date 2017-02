Olli und Murat haben sich für ihren Kumpel Olaf eine ganz besondere Osterüberraschung ausgedacht. Um Olaf für die verhinderte Liebesnacht der vergangenen Woche zu entschädigen, hüpft aus einem überdimensionalen Osterei die Prostituierte Olivia. Pech für den Kling-Spross: Als er mit der leichten Dame in seine Wohnung verschwinden will, wird er aus gerechnet von Ines' Vater Oskar beobachtet. Gabi hat eine Bergwanderung vorbereitet. Andy verzichtet zwar dankend, aber Rosi, Frau Birkhahn und Oskar sind mit von der Partie. Als es endlich losgehen soll, bricht Frau Birkhahn zusammen. Der eilig herbeigerufene Carsten will die alte Dame sogar ins Krankenhaus einweisen. Im Hause Sarikakis stehen die Zeichen auf Sturm. Mary will unabhängiger von Vasily werden und sich eine eigene berufliche Kariere als Dolmetscherin aufbauen. Schwiegermutter Elena fordert allerdings ein zweites Enkelkind von Mary. Vasily muss die Wogen glätten. In Google-Kalender eintragen