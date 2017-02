ONE 15:30 bis 17:00 Komödie Woran dein Herz hängt D 2009 Stereo 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Es lebt sich urgemütlich im Hamburger Hafenviertel - das findet auch Sandra Lindt (Julia Koschitz), die hier mit ihrem sechsjährigen Sohn Dennis (Junis Noreick) in einer hübschen Altbauwohnung zu Hause ist und in der Gegend eine kleine Reinigung betreibt. Nun aber sollen sämtliche Bewohner in Sandras Straße aus ihren Wohnungen vertrieben werden: Ein nahe gelegenes Unternehmen benötigt das Areal für eine Betriebserweiterung. So leicht wollen die Anwohner jedoch nicht klein beigeben. Vor allem Sandra setzt sich vehement gegen den Abriss "ihrer" Straße zur Wehr. Um die widerspenstigen Mieter endlich loszuwerden, wird der smarte Rechtsanwalt Siegfried Hübner (Oliver Mommsen) auf Sandra und ihre Nachbarn angesetzt. Als harmloser Erbe eines alten Bootsschuppens getarnt, soll er ihnen klarmachen, dass sie auf Dauer keine Chance gegen das mächtige Unternehmen haben. Tatsächlich gelingt es ihm mit seiner charmanten Art, das Vertrauen der Bewohner, darunter die exzentrische Wahrsagerin Doris (Doris Kunstmann) und der alte Seebär Herr Mertens (Peter Franke), zu gewinnen. Selbst Sandra muss sich nach anfänglichem Misstrauen eingestehen, dass sie den gut aussehenden Siegfried sympathischer findet, als sie zugeben will. Dieser fühlt sich auch zu Sandra hingezogen, so dass er seinen ursprünglichen Auftrag fast vergisst. Eigentlich stünde einer Romanze nichts im Weg, dennoch kommt Siegfried einfach nicht an Sandra, die alle seine Avancen zurückweist, heran. Sie hat ein Geheimnis, das sie um keinen Preis verraten will: Sandra ist ein Messie. Unfähig, sich von Dingen zu trennen, gleicht ihr Zuhause einem chaotischen Labyrinth aus scheinbar nutzlosen Gegenständen. Aus Scham über diese Situation, mit der sie sich ihr gesamtes Leben zu verbauen droht, lässt sie schon seit Jahren niemanden mehr in ihre Wohnung. Aber es ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis Siegfried durch einen Zufall von ihrem Messie-Dasein erfährt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Koschitz (Sandra Lindt) Oliver Mommsen (Siegfried Hübner) Doris Kunstmann (Doris Sager) Peter Franke (Herr Mertens) Junis Noreick (Dennis Lindt) Dietrich Hollinderbäumer (Dr. Reumann) Teresa Harder (Esther) Originaltitel: Woran dein Herz hängt Regie: Donald Kraemer Drehbuch: Donald Kraemer, Volker Krappen Kamera: Oliver-Maximilian Kraus Musik: Michael Klaukien, Andreas Lonardoni Altersempfehlung: ab 6