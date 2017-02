ONE 06:45 bis 08:15 Liebesfilm Sterne über dem Eis D 2009 Stereo 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Martin Schell (Michael Fitz), Professor für Meeresbiologie, und seine Assistentin Doreen (Franziska Schlattner) sind seit einem halben Jahr ein glückliches Paar. Noch glücklicher wäre Doreen freilich, wenn Martin sie endlich heiraten und eine gemeinsame Wohnung mit ihr beziehen würde. Doch dem eingefleischten Single ist nicht wohl bei dem Gedanken an eine feste Bindung. Außerdem denkt Martin nur noch an seine große Polarexpedition, für die er überraschend die Genehmigung erhalten hat. Doreen begleitet ihn in der Hoffnung, dass während der mehrwöchigen Reise in die Arktis endlich das Eis bricht. Danach sieht es aber nicht aus, denn an Bord des Forschungsschiffes trifft Martin überraschend seine große Ex-Liebe Nina (Birge Schade) wieder, die als Journalistin für ein Wissenschaftsmagazin über die Expedition berichtet. Seit er vor 15 Jahren die Trennung durch einen Seitensprung verschuldete, haben die beiden sich nicht mehr gesehen. Martin weiß bis heute nicht, dass Nina seinerzeit schwanger war. Zunächst hat es den Anschein, als ob die beiden sich nichts mehr zu sagen hätten. Doch Martins Vater Kurt (Horst Sachtleben), der sich als blinder Passagier an Bord schmuggelte, setzt alles daran, dass sein Sohn das Glück nicht noch einmal mit Füßen tritt. In diesem aufwendig inszenierten Liebesfilm entdecken Michael Fitz als Polarforscher und Birge Schade in der Rolle einer Journalistin und alleinerziehenden Mutter ihre große Liebe im ewigen Eis. Weiterhin zu sehen sind Franziska Schlattner und Vanessa Krüger, Schauspielveteran Horst Sachtleben - populär als Bischof Rossbauer in der erfolgreichen Serie "Um Himmels Willen" - setzt als blinder Passagier komische Akzente. Unterhaltungsspezialist Sigi Rothemund und sein bewährter Kameramann Dragan Rogulj, bekannt durch die Venedig-Krimis nach Donna Leon, filmten unter anderem vor der traumhaften Eismeer-Kulisse bei Spitzbergen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Fitz (Prof. Martin Schell) Birge Schade (Nina Hofmann) Horst Sachtleben (Kurt Schell) Franziska Schlattner (Doreen Jacobsen) Vanessa Krüger (Julia Hofmann) Barbara M. Ahren (Karin Hambach) Oliver Törner (Heinz Hambach) Originaltitel: Sterne über dem Eis Regie: Sigi Rothemund Drehbuch: Henriette Piper Kamera: Dragan Rogulj Musik: Stefan Schulzki Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 347 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 107 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 107 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 107 Min.