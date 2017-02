tagesschau24 19:15 bis 20:00 Magazin MEX. das marktmagazin Höchstpreise - Warum Obst und Gemüse auf einmal so teuer sind / Parknot - Wie dreist Dauerparker Plätze blockieren / Antibiotika-Wahn - Warum sie viel zu oft genommen werden / Abnehmen - Warum bei Diätprodukten Vorsicht geboten ist D 2017 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Sendung enthält einen Beitrag zu folgendem Thema: "Zu oft und zu viel - Wie Antibiotika zielgenauer wirken". Erkältung, grippaler Infekt, und der Arzt schickt den Patienten mit einem Antibiotikum wieder nach Hause. Das ist Alltag derzeit in Hessens Arztpraxen. Doch meist sind die Antibiotika überflüssig, weil sie gegen eine Virusinfektion nicht helfen. Dadurch entstehen gefährliche Keime, die gegen immer mehr Antibiotika immun sind. Um dieses Problem zu stoppen, gibt es jetzt eine einfache Methode: das "Antibiogramm", ein schneller Test, ob das Antibiotikum gegen die Infektion des Patienten tatsächlich hilft. Ein Problem ist nur: Er kommt so gut wie nie zum Einsatz, denn Ärzte bekommen den Mehraufwand nicht bezahlt. Wie gefährliche multiresistente Keime mit schlimmen Folgen für Patienten verhindert werden können - ein Thema in "MEX. das marktmagazin". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Claudia Schick Originaltitel: mex. das marktmagazin