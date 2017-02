National Geographic Wildlife 04:00 bis 04:45 Dokumentation Kampf der Löwenkönige 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Statistik nach erreicht nur einer von sieben Löwen das Erwachsenenalter. Die Lebensweise dieser Großkatzen gibt Naturschützern und Wissenschaftlern immer noch viele Rätsel auf. Die Dokumentation zeigt nun erstmals den Weg männlicher Löwen zu ebenso stolzen wie mächtigen Anführern ihrer Rudel. In jeder Generation liefern sich die Männchen Kämpfe auf Leben und Tod, um das beste Leittier zu ermitteln. Jeder Überlebende ist am Ende das Ergebnis einer gnadenlosen Auswahl aus dem Kampf gegen ältere oder nomadisierende Rivalen - aber auch gegen den Hunger in einer lebensfeindlichen Umgebung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Game of Lions

