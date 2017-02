National Geographic Wildlife 02:30 bis 03:15 Dokumentation When Sharks Attack - Hai-Alarm Tragischer Familienausflug USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Über 800 Kilometer Sandstrand machen North Carolina zu einem der beliebtesten Ausflugsorte der USA. Im Jahr 2015 verwandelte sich das bei Familien populäre Touristenziel in einen Ort des Schreckens, nachdem die 13-jährige Makena Newsome beim Paddeln mit einem Schwimmbrett von einem Hai gebissen wurde. Doch das Mädchen sollte nicht das letzte Opfer an der Küste Carolinas bleiben. Die Haiexperten Dr. Dan Huber und Dr. Dan Abel nehmen die gesammelten Beweise der mysteriösen Attacken genauer unter die Lupe und analysieren, weshalb es immer häufiger zu solch katastrophalen Vorfällen kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: When Sharks Attack

