Dokumentation Die Männer der Everglades Kroko-Attacke USA 2011 Die Angestellten des "Billie Swamp Safari Wildlife Park" sind sich vollkommen bewusst, dass ihr Job nicht zu unterschätzende Gefahren birgt, weshalb permanent höchste Vorsicht geboten ist. Immer wieder kommt zu dramatischen Zwischenfällen, bei denen Mitarbeiter von Schlangen, Alligatoren oder anderen Reptilien angegriffen werden. Die unschöne Erfahrung einer Kroko-Attacke muss auch die neue Kollegin Meghan machen, die in einem Raubtierbecken von einem ausgewachsenen Alligator gebissen wird. Zum Glück ist die Verletzung nicht allzu schwer, so dass Meghan noch einmal mit dem Schock davon kommt und wenig später wieder ihren Dienst antritt. Sie will beweisen, dass auch sie als Frau den Anforderungen des männerdominierten Berufs gewachsen ist... Originaltitel: Swamp Men