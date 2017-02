National Geographic Wildlife 20:10 bis 21:00 Dokumentation Tierische Freundschaften Alle meine Entchen USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine Ziege und ein Schwein sind ziemlich beste Freunde in dieser Folge von "Tierische Freundschaften". Außerdem geht es diesmal um einen Hund, für den das Glück dieser Erde auf dem Rücken eines Miniaturpferdes liegt, eine Frau, die keine Mühen scheut, um einen Weißkopfseeadler zu retten und ihn sogar mit einer Schnabelprothese ausstattet, ein verspieltes Frettchen und seinen besten Kumpel, einen Hund, sowie eine Ente, die ihr Herz an zwei Katzen verloren hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unlikely Animal Friends