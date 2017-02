National Geographic Wildlife 17:45 bis 18:30 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Schlussmacher USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Paar Brent und Aileen ist kurz davor, sich zu trennen. Schuld daran ist ihr Pitbull-Terrier Titan, der andere Hunde angreift und sogar schon seine Besitzer gebissen hat. Brent hat sich an Cesar gewandt, damit er sich um Titan kümmert und somit auch die Beziehung zwischen Brent und Aileen rettet. Außerdem wurde Cesar von Debbie um Hilfe gebeten. Deren Freundin Marilyn braucht Unterstützung mit ihrem Mastiff-Mischling Cupid. Der hatte im Hundepark schon zwei Kämpfe mit anderen Hunden - beim dritten Mal würde er rausfliegen. Cesar versucht, Marilyn beizubringen, wie sie ihren Hund kontrollieren kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue