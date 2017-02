National Geographic Wildlife 05:40 bis 06:30 Dokumentation Hilfe, was hat mein Hund gefressen? Tanga, Schnuller und 800 Dollar USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Labrador-Retriever Riley fügt sich mit einem aufgespießten Maiskolben schlimme Verletzungen zu - Noteinsatz für den Tierarzt! Auch Cavalier-King-Charles-Spaniel Marley nimmt wenig Bekömmliches zu sich: ausgerechnet Badeschlappen stehen auf seinem Speiseplan. Besonders tolldreist treibt es Bullmastiff Pablo, der seine 1,50 Meter lange Lederleine verschluckt. Ohne ärztliche Hilfe könnte das seine letzte Mahlzeit gewesen sein! Das wohl teuerste Futter seines Lebens verzehrt Retriever Joe, nämlich bündelweise Dollarnoten - und Bulldogge Branson wird ihr Appetit auf Schnuller fast zum Verhängnis. Sage und schreibe 27 Stück müssen später in mühevoller Arbeit aus Bransons Magen-Darm-Trakt entfernt werden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Dog Ate What?