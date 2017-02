Disney Channel 16:05 bis 16:25 Trickserie Disneys Kuzco's Königs-Klasse Kuzco im Größenwahn / Obsessia USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Kuzco und Kronk arbeiten zusammen, um im Rahmen eines Geschäftsgründungs-Schulprojekts Spinattaschen herzustellen. Kuzco nutzt Kronk aus und macht sich dann selbständig... (b) Kuzco entlässt Yzma. Als neue königliche Beraterin erscheint Obsessia, die Kuzco mit ihrem unendlich lieben und aufdringlichen Bemühen, einen besseren Menschen und König aus ihm zu machen, so auf die Nerven geht, dass er sich Yzma zurückwünscht. Gemeinsam machen er und Kronk sich auf den Weg, um sie zurück zu holen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's the Emperor's new School Regie: Dave Knott Drehbuch: Kim Duran, Dan Fybel, Evan Gore, Rich Rinaldi Musik: Michael Tavera