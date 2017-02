Disney Channel 11:40 bis 12:00 Trickserie Die Schlümpfe Gargamels Puppe / Schlümpfe Auf der Flucht USA, B 1986 16:9 HDTV Merken (a) Heute gibt es einen Talentabend im Schlumpfdorf. Uropaschlumpf führt seine Zaubertricks vor, Sassette wird gibt eine Darbietung mit ihrem trainierten Haustierfrosch, Clumsy versucht sich beim Jonglieren... und Jokey fertigte eine Attrape von Gargamel an, die so echt aussieht, dass sie den Schlümpfen sicherlich einen echten Schrecken einjagen wird.(b) Die kleinen Dinge können manchmal große Wirkung erzielen. Beim Versuch, Sassette zu fangen, bringt Gargamel das Gleichgewicht der Wahrheit aus der Fassung, und von da an erzählen alle in der Welt nur noch Lügen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: De Smurfen