Trickserie Super 4 Der Friedensvertrag / Der hungrige Oger F, D 2014

(a)Twinkle schreckt aus ihrem Traum mit einer bösen Vorahnung auf: die Verwunschene Welt wird von Baba-Cara, dem Schwarzen Baron und Grimmagus bedroht. Um sicher zu gehen, dass im Palast der Feenkönigin auch alles mit rechten Dingen zugeht, machen sich unsere Vier auf den Weg dorthin...

(b)Der Schwarze Baron hat Prinz Alex und seine drei Freunde in eine Höhle gelockt und eingesperrt. Indem er dem König eine Lügengeschichte erzählt, erhofft sich der Schwarze Baron, als vermeintlicher Überbringer des Lösegelds, so selbst an das Gold zukommen...

Originaltitel: Super 4