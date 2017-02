Disney Channel 06:55 bis 07:20 Trickserie Die Schlümpfe Großmaul-Schlumpf / Der schlumpfigste aller Freunde USA, B 1984 16:9 HDTV Merken (a) Gargamel plant, die Schlümpfe ein für alle Mal loszuwerden: Er belegt Großmaul mit einem Zauber und verkleidet sich selbst als Schlumpf. In dem Glauben, ein Schlumpf zu sein, schafft es Großmaul fast, im Schlumpfdorf alles zu zerstören, bis Papa Schlumpf Abhilfe schafft. (b) Schlaubi Schlumpf hat einen Freund: Clumsy Schlumpf. Aber der arme Clumsy ist so unbeholfen, dass Schlaubi ihn nicht wiedersehen will. So bleibt er jetzt zurück, ohne jemanden zu haben, der ihm zuhört... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: De Smurfen

