Disney Channel 05:45 bis 06:00 Trickserie Die Schlümpfe Gargamels Reise in die Vergangenheit USA, B 1985 16:9 HDTV Gargamel stiehlt die Sanduhr von Vater Zeit und will in die Vergangenheit reisen und die Schlümpfe zerstören, die er für sein gescheitertes Leben verantwortlich macht. Seine Pläne werden durchkreuzt, als Großmaul in Erscheinung tritt und den Bann bricht, der nur so lange dauert, wie Gargamel von niemandem gesehen wird. Originaltitel: De Smurfen