Syfy 02:40 bis 03:30 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Badda-Bing, Badda-Bang USA 1999 Stereo 16:9 Merken In der Holosuite gelingt es dem Gangster Frankie Eyes (Robert Miano) und seinen Handlangern, Vic Fontaines (James Darren) Casino zu übernehmen. Da viele auf Deep Space Nine sich mit Vic angefreundet haben, versuchen sie sofort, Frankie aus dem Programm zu löschen, was jedoch nicht funktioniert. Nog (Aron Eisenberg), O'Brien (Colm Meaney) und Kira (Nana Visitor) entwickeln einen Plan, wie sie den Gangster wieder loswerden können, und beschließen, ihn mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Darren (Vic Fontaine) Marc Lawrence (Mr. Zeemo) Robert Miano (Frankie Eyes) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Avery Brooks (Captain Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Michael Vejar Drehbuch: Ira Steven Behr, Hans Beimler Kamera: Jonathan West Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 6

