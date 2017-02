Syfy 01:00 bis 01:50 SciFi-Serie Raumschiff Enterprise Folge: 57 Die unsichtbare Falle USA 1968 Stereo 16:9 Merken Was ist in Captain Kirk gefahren? Nicht nur, dass er seit Neuestem unmäßig unbeherrscht agiert, er lässt die Enterprise mitten in die Neutrale Zone und damit in die Hände der feindlich gesinnten Romulaner navigieren! Das Gute: Die Feinde lassen sich von einem Angriff abbringen und zu Gesprächen animieren. Das Schlechte: Kirk verhält sich weiter gefährlich undiplomatisch... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Captain James T. Kirk) Leonard Nimoy (Mr. Spock) DeForest Kelley (Dr. Leonard McCoy) James Doohan (Scottie) Walter Koenig (Chekov) Nichelle Nichols (Uhura) George Takei (Sulu) Originaltitel: Star Trek Regie: Murray Golden, Harb Wallenstein Drehbuch: John D. F. Black, Judy Burns, Chet Richards Kamera: Jerry Finnerman Musik: Alexander Courage Altersempfehlung: ab 6