Syfy 20:15 bis 21:00 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Faustrecht USA 2003 Stereo 16:9 Bei ihrem Flug durchs All entdeckt die Enterprise einen Planeten mit einer menschlichen Siedlung, die stark an den Wilden Westen erinnert. Archer (Scott Bakula) will herausfinden, wie Menschen auf diesen Planten gelangt sind und erfährt, dass der Planet eigentlich von den Skags bevölkert wird und Menschen dort als Sklaven gehalten werden. Archer kommt mit einer Frau in Kontakt, die sich strafbar macht, da sie als Lehrerin heimlich Unterricht hält. Als sie vom Deputy erwischt wird, sieht alles danach aus, als müsse sie für immer ins Gefängnis. Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (T'Pol) Dominic Keating (Lieutenant Malcolm Reed) Glenn Morshower (Sheriff MacReady) James Parks (Deputy Bennings) Paul Rae (Bartender) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: David Straiton Drehbuch: David A. Goodman Kamera: Marvin V. Rush Musik: Jay Chattaway