Syfy 12:55 bis 13:25 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Der Altar von Mortis USA 2011 Stereo 16:9 Gerade als Anakin mit Obi-Wan und Ahsoka Mortis verlassen will, wird Ahsoka von dem Sohn gekidnappt. Der will damit Anakin zwingen, der dunklen Seite der Macht zum Sieg zu verhelfen. Während sich Anakin weigert, versuchen Obi-Wan und die Tochter eine Klinge mit großen Wirkkräften aus einem Altar zu erlangen. Sie ist die einzige Waffe, mit der ein Besitzer der Macht zur Strecke gebracht werden kann. Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Drehbuch: George Lucas, Christian Taylor Altersempfehlung: ab 12