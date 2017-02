Syfy 05:45 bis 07:20 Horrorfilm Zombie Shark USA 2015 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Paul (Carter Burch) möchte mit seiner Freundin Bridgette (Becky Andrews) und zwei weiteren Frauen ein entspanntes Wochenende auf einer einsamen Insel im Golf von Mexiko verbringen. Daraus wird allerdings nichts, denn in einem nahegelegenen Labor experimentieren Wissenschaftler mit der DNA von Haien. Einer der Versuchshaie entkommt ins offene Meer. Er steckt andere seiner Art mit einem Virus an, das sie in extrem blutrünstige Zombie-Haie verwandelt, die wiederum Menschen infizieren. So schweben Paul und seine Mitreisenden bald in tödlicher Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cassie Steele (Amber Steele) Jason London (Maxwell Cage) Roger J. Timber (Lester) Ross Britz (Jenner Branton) Laura Cayouette (Dr. Palmer) Sloane Coe (Sophie Steele) Becky Andrews (Bridgette) Originaltitel: Zombie Shark Regie: Misty Talley Drehbuch: Greg Mitchell Kamera: Matt S. Bell Musik: Andrew Morgan Smith Altersempfehlung: ab 16