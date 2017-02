Disney XD 19:10 bis 19:35 Trickserie Voll verrückte Viecher Mit Vollgas durch den Stumpf / Zuhause ist es doch am schönsten CDN 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Billy ist langweilig und sie will was spielen. Sie packt die neue Auto-Rennbahn aus und verwandelt den ganzen Stumpf in eine Rennpiste. Merl will natürlich zuerst Karl und Billy die Verkehrsregeln und das sichere Führen von Fahrzeugen beibringen, aber Billy braust einfach drauflos. (b) Die drei gucken Urlaubsfotos von Billys Familie an. Karl will auch Familienurlaub machen! Billy ist auch dabei, nur Merl will lieber zu Hause bleiben, wo es schön sicher ist.. also beschließen sie, den Urlaub zu sich in den Stumpf zu holen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Endangered Species Altersempfehlung: ab 6