Disney XD 13:00 bis 13:20 Abenteuerserie Gamer's Guide für so ziemlich alles Guide gegen katastrophale Gaming-Roadtrips USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Merken Die Thumbs of Fury verirren sich auf dem Weg zu den Landesmeisterschaften in New York, nach Mexico, wo sie prompt in Schwierigkeiten mit dem Gesetz geraten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cameron Boyce (Conor) Murray Wyatt Rundus (Wendell Ruckus) Felix Avitia (Franklin Delgado) Sophie Reynolds (Ashley Parker) David Barrera (Sheriff) Shaun Taylor-Corbett (Promoter) Joey Gaytan (Diablo #1) Originaltitel: Gamer's Guide to Pretty Much Everything Regie: Sean Lambert Drehbuch: Devin Bunje, Nick Stanton