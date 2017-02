KI.KA 16:00 bis 16:50 Trickserie 4 ½ Freunde Verdächtige Designerklamotten / Hausmeister des Grauens E, D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Verdächtige Designerklamotten: Steffi entdeckt auf einem Flohmarkt viel zu preiswerte Designer-Klamotten. Kalles Detektiv-Instinkt sagt ihm, dass da ein Fall dahinter steckt. So starten Kalle & Co ihre Ermittlungen. Sie beobachten den Stand, doch Steffi ist nicht immer dabei, denn Kalles Schwester Nicole geht mit ihr nun öfters Klettern. Kalle ist davon wenig begeistert und endgültig sauer, als Nicole sich auch noch in die Ermittlungen einmischt. Dann wird Nicole entführt. Hausmeister des Grauens: Das Armband von Freds Lieblingslehrerin ist verschwunden! Fred will diesen Fall unbedingt allein lösen, um ihr zu imponieren. Doch dann findet der Schulhausmeister das edle Stück. Fred bleibt skeptisch; er hat Daniel, den Hausmeister, von Anfang an verdächtigt. Als Daniel dann auch noch in der Mädchenumkleide erwischt wird, kann Fred seine Freunde überzeugen, dass es eine dunkle Seite an dem angeblich braven und fleißigen Daniel gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Four and a Half Friends Regie: Juan Carlos Concha, Javier Galán Drehbuch: Cristina Broquetas, Daniel Gonzáles, Eduard Sola, Jon Groves, Carles Salas Musik: Toni M. Mir