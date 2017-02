KI.KA 14:10 bis 15:00 Jugendserie Schloss Einstein D 1998-2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken David will Orkan aufhalten, Remos Auto zu klauen. Kathi und Pippi sorgen sich um Einsteins Zukunft. Olivia ist durch ein Missverständnis tief enttäuscht von ihrer Cousine Lotta. Orkan knackt Remos Auto, um zu Daphne zu fahren. Orkan wird von David erwischt wird, der ihn von der Dummheit abhalten möchte. Doch dann steht plötzlich die fassungslose Frau Rottbach vor den beiden. Sie brummt ihnen Hofdienst auf. Murrend nehmen die beiden ihre milde Strafe hin und sammeln den Müll auf dem Hof ein. Dabei machen sie eine merkwürdige Entdeckung. Einstein steht vor dem Aus. Immer mehr Schüler müssen das Internat verlassen. Aber Pippi ist nicht bereit, so schnell aufzugeben. Irgendetwas muss unternommen werden. Und sie findet eine überraschende Mitstreiterin: Auch Kathi sorgt sich um Einsteins Zukunft. Olivia missversteht eine scheinbar eindeutige Situation und rastet aus. Wie kann ihre Blutsschwester so illoyal sein und mit Lennard flirten?Die Einsteiner veranstalten einen Tag der offenen Tür zur Rettung von Einstein. Kathi sucht finanzielle Unterstützung bei Jannis' Arbeitgebern. Erneute Recherchen zu der gruseligen Vergangenheit des alten Theaters, laufen ins Leere. Pippi ist glücklich. Der Tag der offenen Tür zur Rettung von Einstein schlägt voll ein. Auch viele Ehemalige haben sich angekündigt. Damit können sie hoffentlich allen Kritikern beweisen, was Einstein ist: Eine Truppe, die zusammenhält. Und das tun sie: Lotta und Friedrich verkaufen restaurierte Möbel; Dominik und Mila stellen sich zum Blitzschach; Jule, Finn und Lejla verkaufen Selbstgebackenes. Alle ziehen an einem Strang! Doch auf dem Höhepunkt des Festes kippt die Stimmung und alle Mühen scheinen umsonst... Kathi ist sich sicher, dass die Einnahmen vom Tag der offenen Tür Einstein nicht retten werden. Sie beschließt Jannis' Arbeitsgeber, die Schlichtings, um Unterstützung zu bitten. Das findet Jannis mehr als unangebracht. Kathi jedoch überredet Jannis, die Schlichtings wenigstens zum Tag der offenen Tür einzuladen. Die Unterlagen zu dem Waisenhaus sind aus dem Archiv verschwunden. Umso wichtiger ist es, den mysteriösen Archivar zu finden. Remo schickt die beiden Jungs auf eine falsche Fährte. Frustriert sind sie kurz davor aufzugeben. Doch David packt ein ungeheuerlicher Verdacht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schloss Einstein Regie: Markus Dietrich, Irina Popow, Frank Stoye, Severin Lohmer, Theresa Braun Drehbuch: Christiane Bubner, Dana Bechtle-Bechtinger, Michael Demuth, Andreas Kaufmann, Monika Weng Musik: Andreas Bicking, Tonbüro Berlin, Titellied: Franz Bartzsch