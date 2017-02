KI.KA 13:15 bis 13:40 Trickserie Piets irre Pleiten Die Witzfigur AUS, CDN 2008 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Witzfigur: Piets größter Wunsch ist es, Maxie zu imponieren. Möglicher Weise könnte ihm das gelingen, wenn er sich als einer erweist, der Maxie zum Lachen bringt. Um solchem Anspruch gerecht zu werden, bedient er sich seines magischen Notizblocks, und tatsächlich tut das Zaubergerät seine Arbeit. Die Folge davon ist allerdings, dass Piet ab sofort nicht mehr den Mund aufmachen kann, ohne dass alle Umstehenden in Lachsalven ausbrechen und sich in Lachkrämpfen kaum noch auf den Beinen halten können. Das ist eine Weile Balsam für Piets Selbstbewusstsein und scheint ihm auch Pluspunkte bei Maxie zu bringen, doch auf Dauer ist dieses unaufhörliche Gelächter einfach nervtötend und lächerlich. Piet versucht es anders: er zeichnet sich als einen, den alle anderen schrecklich ernst nehmen. Pech! Auch dieser Versuch droht mit Siebenmeilenschritten schief zu gehen. Was tun? Seine Beziehung zu Maxie steht auf dem Spiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zeke's Pad Regie: Tim Goldsby-Smith, Ian Freedman, Florian Wagner Drehbuch: Hugh Duffy, Carolyn Hay, Liz Scully, Steve Sullivan Musik: Steve London