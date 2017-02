KI.KA 07:05 bis 07:30 Trickserie Jim Hensons: Doozers Mission: Tortentransport / Mission: Eierrettung CDN, USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Mission: Tortentransport: Bäcker Timber Bolt und seine Familie haben eine wunderschöne Torte gebacken, um am Doozer Torten-Design-Wettbewerb teilzunehmen. Leider ist die riesige Torte viel zu groß und passt nicht in die Torten-Trageform! Das Tüftler Team muss sich ganz schön was einfallen lassen, um das delikate Gebäck sicher zum Dorfplatz zu bringen. Vielleicht hat Professor Gimbal eine Idee. Er probiert gerade Tricks mit Magneten. Möglicherweise kann daraus ein Super-Doozer-Nachtischexpress gebaut werden. Mission: Eierrettung: Daisy und Spike haben das Ei eines Rotkehlchens gefunden, das aus dem Nest gefallen ist. Sie trommeln das Tüftler-Team zusammen und versuchen es gemeinsam zurück ins Nest zu bringen. Der Baum ist allerdings sehr, sehr hoch und das Ei für die kleinen Doozer ziemlich schwer. Als sie das Ei schließlich mit einer Vorrichtung und ihrem Luftschloss vorsichtig ins Nest legen wollen, kommt ein heftiger Wind auf und das Ei droht wieder herunterzufallen. Molly, Daisy, Spike und Flex müssen eine andere Lösung finden, wie sie das Ei hoch auf den Baum transportieren können, etwa wie der Hirschkäfer, der gerade den Baum hochspaziert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Doozers Regie: Phillip Stamp Drehbuch: Kati Rocky, Craig Martin, Meghan Read, Ben Joseph, Anne-Marie Perrotta, Jennifer Daley Musik: Eggplant

