NDR 13:10 bis 14:00 Krimiserie Nordisch herb Der Puppenspieler D 2011 HDTV Museumsdirektor Professor Klaus Schücking hängt marionettenhaft drapiert an Seilen und effektvoll inszeniert inmitten seiner Puppen im Husumer Poppenspäler-Museum. Er ist tot. Bei ihren Ermittlungen vor Ort finden Jon und Nora heraus, dass Schücking eine Affäre mit der verheirateten Irene Thiessen hatte. Sollte etwa Thies Thiessen, der von dem Verhältnis seiner Frau gewusst hat, deren Liebhaber aus Eifersucht umgebracht haben? Oder übersehen Nora und Jon ein wichtiges Detail? Jon hat derweil Ärger mit seinem Vater Claas. Der ist sauer, weil Jon den Verstorbenen zur Bestattung seinem Konkurrenten Thorwald überlassen hat. Jon ist enttäuscht, hatte er sich doch mehr Vertrauen von seinem Vater gewünscht. Als Thorwald scheinbar ohne böse Hintergedanken Claas die Leiche überlässt, ahnt dieser nicht, dass es einen guten Grund dafür gibt. Große Aufregung herrscht auf dem Revier, auch unabhängig vom neuesten Mordfall. Polizeipräsident Dr. Wenzel Sommer hat seinen Besuch angekündigt. Während Kriminalrat Hinrichs befürchtet, die Dienststelle könne geschlossen werden, freut sich Wibke, ihren heimlichen Liebhaber endlich wiederzusehen. Als sie jedoch mitbekommt, dass Dr. Sommer neben ihr noch weitere Affären pflegt, bricht für Wibke eine Welt zusammen. Nora, die als Einzige im Bilde ist, versucht ihre Kollegin zu trösten. Doch das Unheil nimmt seinen Lauf. Dr. Sommer will das Revier tatsächlich schließen und Hinrichs, Nora und Jon nach Kiel versetzen. Das lässt sich Jon nicht gefallen. Er bietet dem Polizeipräsidenten die Stirn; eine Entscheidung, die nicht ohne Folgen bleibt. Schauspieler: Frank Vockroth (Jon Peterson) Loretta Stern (Nora Neubauer) Thomas Kügel (Kriminalrat Hinrichs) Nora Binder (Wibke Hooge) Martin Wissner (Rayk Kilian) Ulrich Voß (Claas Peterson) Sophie Schirmer (Emilia Neubauer) Originaltitel: Nordisch herb Regie: Philipp Osthus Drehbuch: Martin Maurer Kamera: Uwe Schäfer Musik: Maurus Ronner