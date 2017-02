Silverline 00:35 bis 01:55 Thriller Mara S, DK 2013 20 40 60 80 100 Merken Jenny kann sich eigentlich kaum an ein normales Leben erinnern. Als Kind musste sie nämlich mitansehen, wie eine unheimliche Frau einen brutalen Mord beging. Seitdem plagt Jenny ein unüberwindliches Trauma, was sich in letzter Zeit eklatant verschlimmert hat. Da rät ihr ein Psychologe, sich ihrer Angst zu stellen. Gemeinsam mit vier Freunden macht sich Jenny also auf in die kleine Hütte in den schwedischen Wäldern. Alkohol und gute Laune sollen es Jenny leichter machen, aber alleine schon das Haus zu betreten wird zu einer Zerreiß-Probe. Doch es soll noch viel schlimmer kommen, denn das Böse hat diesen Ort nie verlassen und wittert nun frisches Blut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angelica Jansson (Jenny) Cecilia Samuelsson (Cissi) Emelie Frantz Nilsson (Stina) Martin Brandt (Jacob) Philip Hansell (Philip) Mia Möller (The Mother) P.O. Möller (Police inspector) Originaltitel: Mara Regie: Åke Gustafsson, Fredrik Hedberg, Jacob Kondrup Drehbuch: Pidde Andersson, Åke Gustafsson, Fredrik Hedberg, Jacob Kondrup Kamera: Fredrik Hedberg Altersempfehlung: ab 16