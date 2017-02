Silverline 21:35 bis 23:15 Sonstiges The Aswang Chronicles PHI 2012 20 40 60 80 100 Merken Um die Liebe seiner Ex-Freundin Sonia zurückzugewinnen, reist Makoy in das abgelegene Dorf Pulupandan. Die Aussöhnung mit Sonia hat für Makoy oberste Priorität, schließlich erwartet seinen Angebetete ein Kind von ihm. Mit seinem arroganten Auftreten macht sich Makoy alles andere als Freunde. Viel schlimmer, er zieht damit die Aufmerksamkeit einiger Aswangs auf sich. Diese leichenfressenden Monster in Menschengestalt beschließen, sich das ungeborene Baby aus Sonias Bauch zu holen. Plötzlich sieht sich Makoy übermenschlichen Feinden gegenüber, die vor nichts und niemandem haltmachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dingdong Dantes (Makoy) Joey Marquez (Nestor) Lovi Poe (Sonia) Janice De Belen (Fely) Ramon Bautista (Bart) LJ Reyes (Hilda) Roi Vinzon (Tatang) Originaltitel: Tiktik: The Aswang Chronicles Regie: Erik Matti Drehbuch: Erik Matti, Ronald Stephen Monteverde Kamera: Ricardo Buhay III Musik: Von de Guzman Altersempfehlung: ab 18