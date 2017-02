Silverline 20:15 bis 21:35 Actionfilm Thai Fighter THAI 2011 20 40 60 80 100 Merken John gerät aus versehentlich an einen Microchip, der einem Gangster gehört. Dann geht der Chip verloren, aber der Besitzer möchte ihn natürlich um alles in der Welt wieder zurückhaben. John und seine unternehmenslustigen Freundes müssen sich gezwungenermaßen auf die Suche machen und geraten dabei in jede Menge Schwierigkeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Akarin Akaranitimaytharatt (John) Kom Chauncheun (Master gambler) Anna Chuancheun (Mafia gwang) Andrew Scott Dixon (Mafia Body Guard) Simon Kook (Captain Nat) Yaow Lookyee (Gambling kingpin) Padung Songsang (Jazz) Originaltitel: The Microchip Regie: Krissanapong Rachata Drehbuch: Krissanapong Rachata Musik: Suthon Poonyayant Altersempfehlung: ab 18