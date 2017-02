Silverline 18:55 bis 20:15 Komödie Death Race 2000 USA 1975 20 40 60 80 100 Merken Brot und Spiele: Im Amerika der Zukunft kontrolliert der Präsident die Massen mit einem spektakulären Autorennen von New York nach Los Angeles. Die Teilnehmer fahren nicht nur gegen die Zeit, sie können auch Punkte sammeln, indem sie Zivilisten überfahren. Unbestrittener Star dieses mörderischen Spektakels ist Frankenstein, sein größter Konkurrent ist Machine Gun Joe Viterbo, ein gewalttätiger, frauenverprügelnder Fahrer, dessen Wagen an eine fahrbare Waffe erinnert. Was weder die beiden, noch die anderen Fahrer wissen, eine Gruppe militanter Rebellen, die wieder eine friedliche Politik durchsetzen will, sabotiert das Rennen und bekämpft die Fahrer mit deren Waffen ... Gewalt, Hass und einer großen Menge Sprengstoff. Mögen die Spiele beginnen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Carradine (Frankenstein) Simone Griffeth (Annie Smith) Sylvester Stallone (Machine Gun Joe Viterbo) Mary Woronov (Calamity Jane) Roberta Collins (Matilda the Hun) Martin Kove (Nero the Hero) Louisa Moritz (Myra) Originaltitel: Death Race 2000 Regie: Paul Bartel Drehbuch: Robert Thom, Charles B. Griffith Musik: Paul Chihara Altersempfehlung: ab 16