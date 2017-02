Silverline 13:25 bis 15:00 Actionfilm Badges of Fury CHN 2013 20 40 60 80 100 Merken Eine Reihe seltsamer Morde erschüttert die Bewohner Hongkongs. Die beiden Polizisten, die auf den Fall angesetzt werden, haben den Ruf, nicht immer den korrekten Dienstweg zu gehen. Stattdessen lassen sie gern auch mal ihre Fäuste sprechen. Mit dieser Art sind sie schon oft bei ihren Vorgesetzten angeeckt, doch sie sind auch die einzigen, denen man die Lösung dieses schwierigen Falles zutraut. Das denkt auch Hauptkommissarin Angela. Und so machen sich der junge Einzelgänger Wang und der erfahrene, aber griesgrämige Huang daran, den Spuren der Toten zu folgen. Schon bald finden sie heraus, dass die Opfer allesamt ehemalige Liebhaber der glamourösen Schauspielerin Liu gewesen sind. Eine Hauptverdächtige ist schnell ausgemacht: Lius Halbschwester Dai Yiyi. Und nicht nur, weil sie ihrer Schwester die Liebhaber ausgespannt hat. Sie hat ihnen zudem noch Lebensversicherungen aufgeschwatzt, in denen sie selbst als Begünstigte aufgeführt ist. Das ruft natürlich das Ermittlerduo auf den Plan und die Idee, einen Undercover-Einsatz zu wagen. Einer der beiden Cops soll den neuen Verlobten von Liu spielen, um diese - oder den tatsächlichen Killer - aus der Reserve zu locken. Auserkoren wird Wang. Und der gerät auch schon bald in das tödliche Fadenkreuz des Mörders. Doch es bleiben Ungereimtheiten. Sind die Dinge tatsächlich so wie sie scheinen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jet Li (Huang Feihong) Zhang Wen (Wang Bu'er) Michelle Chen (Angela) Shishi Liu (Liu Jinshui) Collin Chou (Chen Hu) Stephen Fung (Liu Jun) Yan Liu (Dai Yiyi) Originaltitel: Bu er shen tan Regie: Tsz Ming Wong Drehbuch: Tan Cheung Kamera: Kenny Tse Musik: Ying-Wah Wong Altersempfehlung: ab 12