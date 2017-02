Silverline 10:55 bis 12:30 Horrorfilm Das Blut der Priester GB 2011 20 40 60 80 100 Merken Frisch aus dem Priesterseminar tritt ein junger Reverend seinen ersten Posten in einer idyllischen Gemeinde auf dem Land an. Doch der vermeintliche Friede ist ein Trugschluss, hinter seiner Ladenfassade führt ein Geschäftsmann Sinistres im Schilde. Nachts erhält der Reverend Besuch von einem geheimnisvollen Mädchen, das sich als Vampir entpuppt und den jungen Priester beißt. Am nächsten Tag kann sich der Reverend an nichts erinnern, verspürt aber auf einmal einen unsagbaren Blutdurst, dem er verzweifelt Herr zu werden versucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rutger Hauer (Withstander) Tamer Hassan (Harold Hicks) Doug Bradley (Reverend Andrews) Shane Richie (Prince) Stuart Brennan (The Reverend) Giovanni Lombardo Radice (Almighty) Emily Booth (Tracy) Originaltitel: The Reverend Regie: Neil Jones Drehbuch: Neil Jones Musik: Alan Deacon Altersempfehlung: ab 16