Silverline 05:15 bis 06:40 Komödie 11:14 CDN, USA 2003

Ein angetrunkener Autofahrer, allein unterwegs auf der kaum befahrenen Autobahn. Eine durchtriebene Teenagerin, die ihren Freund zu einem Schäferstündchen auf den Friedhof lockt und dabei noch ganz andere Absichten hat. Drei ausgelassene Jungs, die in ihrem alten VW-Bus ziellos durch die Kleinstadt düsen und nichts als Blödsinn im Kopf haben. Eine Tankstellenangestellte, die von ihrem besten Freund überfallen wird. Und ein besorgter Vater in panischer Angst, seine Tochter könnte eine große Dummheit begangnen haben. Nichts haben sie miteinander gemein - mit einer Ausnahme: Sie sind zur falschen Zeit am falschen Ort. Aus fünf verschiedenen Perspektiven werden die Ereignisse erzählt, die zu einem Autounfall um 11:14 Uhr abends führen.

Schauspieler: Patrick Swayze (Frank) Barbara Hershey (Norma) Hilary Swank (Buzzy) Ben Foster (Eddie) Henry Thomas (Jack) Colin Hanks (Mark) Rachael Leigh Cook (Cheri) Originaltitel: 11:14 - Elevenfourteen Regie: Greg Marcks Drehbuch: Greg Marcks Kamera: Shane Hurlbut Musik: Clint Mansell Altersempfehlung: ab 16