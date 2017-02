Niederlande 2 22:55 bis 00:52 Drama Match point GB, LUX, USA 2005 HDTV 20 40 60 80 100 Merken De carrière van tennisprof Chris Wilton loopt ten einde en hij gaat op zoek naar een job als tennisleraar. Chris kan aan de slag in een prestigieuze Londense tennisclub waar hij het meteen goed kan vinden met Tom, één van zijn leerlingen. Toms zus Cloe wordt verliefd op Chris, maar Chris kan zijn ogen niet afhouden van Toms verloofde, de bloedmooie Amerikaanse Nola. In tegenstelling tot Nola, wordt Chris goed opgenomen in de familie. Wanneer de vader van Tom en Cloe Chris een mooie baan in zijn bedrijf aanbiedt en Chris daarna met Cloe in het huwelijksbootje stapt, lijkt hij een goede toekomst tegemoet te gaan. Tot Chris Nola tegen het lijf loopt nadat Tom de verloving heeft verbroken. De hartverscheurende strijd tussen passie bij Nola en de zekerheid en warmte bij Chloë drijft Chris tot het uiterste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scarlett Johansson (Nola Rice) Jonathan Rhys Meyers (Chris Wilton) Brian Cox (Alec Hewett) Matthew Goode (Tom Hewett) Alexander Armstrong (Mr. Townsend) Penelope Wilton (Eleanor Hewett) Emily Mortimer (Chloe Hewett Wilton) Originaltitel: Match Point Regie: Woody Allen Drehbuch: Woody Allen Kamera: Remi Adefarasin Altersempfehlung: ab 6