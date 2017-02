Niederlande 2 19:20 bis 19:50 Sonstiges Wildernis onder water Natuur met mensenhanden gemaakt NL 2016 HDTV Merken Deze natuurserie levert een boeiend beeld op van het Nederlandse onderwaterleven. Laat je verrassen door de prachtige zeldzame planten en bijzondere dieren onder de waterspiegel. Van de industriële Havens van Rotterdam tot grote natuurgebieden als de IJsselmeerkusten van Friesland. En van de veenplassen van Nieuwkoop tot het fascinerende leven in de Hofvijver in Den Haag. Onder water is het landschap steeds anders dan je denkt. Overal is iets nieuws te ontdekken, zelfs in het doodgewone slootje om de hoek. Gaandeweg de afleveringen wordt niet alleen duidelijk hoe veelzijdig de wereld onder water is, maar ook hoe hard het nodig is om er zorgvuldig mee om te gaan. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Wildernis onder water