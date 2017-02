Niederlande 2 17:45 bis 18:30 Sonstiges De Nieuwe Maan NL 2017 Merken Actuele talkshow met een scherp oog voor ontwikkelingen rondom de moslimgemeenschap. Nadia Moussaid ontvangt elke vrijdag mensen die midden in het nieuws staan. Zij interviewt inspirerende gasten en leidt discussies over prangende kwesties. Verslaggever Emil Andel gaat op zoek naar verhalen uit de polder. In Google-Kalender eintragen Moderation: Nadia Moussaid Originaltitel: De Nieuwe Maan