Discovery Channel 03:45 bis 04:30 Dokumentation Ice Lake Rebels Auf dünnem Eis USA 2014 Stereo 16:9 Merken Im Winter ist die Eisschicht auf dem Great Slave Lake im Norden Kanadas fast zwei Meter dick und würde sogar einen 70 Tonnen schweren Panzer tragen. Doch mit dem einsetzenden Tauwetter beginnt für die Hausbootbewohner die gefährlichste Zeit des Jahres. Dann wird jede Fahrt mit dem Schneemobil zum unkalkulierbaren Risiko. In diesem Jahr ist das Wetter auf dem See zudem unberechenbar. Deshalb beruft Gary Vaillancourt eine Versammlung ein. Dort diskutieren die Wildnisbewohner über geeignete Sicherheitsmaßnahmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Harrison (Himself) Allyce Hervieux (Herself) Stephan Hervieux (Himself) Jeffrey Johnson (Narrator) Originaltitel: Ice Lake Rebels

