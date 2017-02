Discovery Channel 22:30 bis 23:20 Dokumentation Überlebt! GB 2012 Stereo 16:9 Merken Dana Zarfos ist seit über 25 Jahren Fernfahrer und liebt seinen Beruf. Im Oktober 2010 wird der Trucker jedoch auf der Route 222 Richtung New Jersey - ohne eigenes Verschulden - in einen schlimmen Unfall verwickelt, der sein Leben für immer verändert. Auf der Gegenfahrbahn verliert ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto und rast mit 70 km/h frontal in das Führerhaus des Amerikaners. Der LKW kommt von der Straße ab, rammt mehrere Telefonmasten und einen Sicherheitszaun. Als der 47-Jährige nach dem Crash versucht, sich schwer verletzt aus dem demolierten Laster zu retten, bekommt er den nächsten Schock: In seinem Körper steckt ein 1 Meter langes Stahlrohr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Body Invaders

