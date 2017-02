Discovery Channel 17:30 bis 18:20 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Super Bowl auf See USA 2014 Stereo 16:9 Merken Die Beringsee ist ein feindseliger und einsamer Ort! Da sind sportliche Großereignisse wie der Super Bowl eine willkommene Abwechslung zum kräftezehrenden Arbeitstrott. Bei den Männern der Krabbenfangflotte gibt es nur noch ein bestimmendes Thema: Kann das Football-Team der Seattle Seahawks seinen Titel verteidigen? Dank Satelliten-TV und Highspeed-Internet-Verbindung können die Crews das große Spiel sogar auf hoher See verfolgen. Gepriesen sei die Technik! Um die Seahawks gemeinsam anzufeuern, setzt ein Teil der Wizard-Crew per Rettungsboot auf die Cornelia Marie über - ein waghalsiger Manöver, selbst für eingefleischte Fans. Die Kapitäne teilen die sportliche Begeisterung ihrer Mannschaften allerdings nur bedingt. Ihr Job ist es schließlich für volle Fangkörbe und Dollars in der Kasse zu sorgen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch Altersempfehlung: ab 12